Rutger Hauer, yer aldığı yapımlardaki performansıyla sinema dünyasına damga vuran isimler arasında yer alıyor. İlk olarak Blade Runner filmiyle tanınan Rutger Hauer'in Batman Begins filmindeki performansı hala akıllarda. Rutger Hauer'in hayatından ayrıntılar haberimizde.

RUTGER HAUER KİMDİR?

Rutger Oelsen Hauer 23 Ocak 1944'te Breukelen, Hollanda'da doğdu. Rutger Hauer, Altın Küre kazanarak kendini tüm dünyaya tanıttı. En çok Blade Runner, The Hitcher, Ladyhawke, The Blood of Heroes ve Batman Begins filmlerindeki rolleri ile tanınır.

Hauer, Hollanda'nın Breukelen kentinde doğdu. Anne-babası Arend ve Teunke'nin iksi de drama öğretmeniydi. Kendi kaiyerleri ile çok meşgul oldukarıda Rutger ve üç kızkardeşini dadıları büyüttü. Rutger 15 yaşında denize kaçtı ve ir yılının gemide yaşayarak geçirdi. Sonraki üç yılda elektrikçilik ve marangozluk gibi çeşitli işlerde çalıştı. Floris adlı 1969 yapımı televizyon dizisindeki rolü ile oyunculuğa başladı. Kariyerinin yönü, Paul Verhoeven'in Turkish Delight (1973) filminde başrolü alması ile değişti. 1981 yılında, Sylvester Stallone'nin başrolde oynadığı Nighthawks filmindeki psikopat ve soğukkanlı terörist Wolfgar rolünü oynadı ve ilk kez bir Amerikan yapımı filmde rol aldı. Ertesi yıl kült bilim kurgu filmi Ölüm Takibi'nde replicant Roy Batty'yi oynadı. Rutger Hauer sıkı bir çevrecidir.