'Rüya Gibi' ekran yolculuğunu tamamladı

        Başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam yayınlanan final bölümüyle ekran yolculuğunu tamamladı

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 10:59
        SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam yayınlanan final bölümüyle ekran yolculuğunu tamamladı.

        AYDAN VE EMİR KAVUŞTU!

        Dizinin yayınlanan son bölümünde; Aydan’ın ağabeyi Eralp ile yüzleşmesi dengelerin değişmesine neden oldu. Sezen’in öz kızı olduğunu öğrenen Eralp, Aydan’ı dinleyerek Boris’e karşı savaşmayı seçti. Emir, Efe ve Eralp’in birlikte yürüttüğü operasyonla Boris yakalandı. Komiser Efe ile anlaşma yapan Emir, sevdiklerine veda ederek cezasını çekmek üzere hapse girdi. Oteli işletmeye başlayan Aydan, Çido ve Fiko yükselişe geçerken aradan geçen üç yılın sonunda Emir hapishaneden çıktı. Rüya Gibi, temiz bir sayfa açan Aydan ve Emir’in kalpleri ısıtan kavuşmasıyla izleyicisine veda etti.

        'Rüya Gibi'nin genel yönetmenliğini Selim Demirdelen, yönetmenliğini Çiğdem Bozali ve Barış Erçetin’in, senaryosunu ise Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen üstlendi.

