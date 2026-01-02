Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi'nin ikinci tanıtımı yayınlandı

        'Rüya Gibi'nin ikinci tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'nin 6'ncı bölümüne ait yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 23:06 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:06
        Bir tanıtım daha yayınlandı
        SHOW TV'nin, yapımını; TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'den yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 6'ncı bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle salı akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de.

        #rüya gibi
        #show tv
