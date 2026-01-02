'Rüya Gibi'nin ikinci tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını; TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'den yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

İşte 'Rüya Gibi'nin 6'ncı bölüm 2'nci tanıtımı;

'Rüya Gibi', yeni bölümüyle salı akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de.