Canlıların dinlenmek için uykuya ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Uyku esnasında bazen farkında olmadığımız küçük düşler görürüz. Bu düşlere rüya denir. Gördüğümüz rüyaların bir anlamı olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. Bu yazımızda rüyada kar görmenin ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. İşte rüya tabirlerine göre rüyada kar görmek ya da kar yağması ilgili merak edilenler...

RÜYADA KAR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kar görmek bazı rüya yorumcularına göre sağlık ve sıhhatle ilgilidir. Rüyada kar yağdığını gören kişinin rüyası eğer kar mevsiminde kar yağıyorsa üzüntülerinden kurtulacak demektir. Ancak rüyasında mevsimsiz kar yağdığını gören kişilerin beklenmedik bir hastalıkla sarsılacağı söylenir.



RÜYADA KAR YAĞMASI

Rüyada kar yağdığını görmek rüya sahibi için hayırlı rüyalardandır. Rüyada kar yağması rüya sahibini hayatının bereketli ve güzel geçeceğine işaret eder. Bazı rüya yorumcuları ise rüyada kar yağan bölgenin eğer sıcak iklime sahip bir bölgeyse o bölge için kurak ve sıkıntılı günlerin geleceğine yorulur.

RÜYADA KARTOPU GÖRMEK

Rüyada kartopu görmek ya da kartopu oynamak bazı rüya yorumcularına göre sevginin ifadesidir. Rüyasında kartopuyla oynadığını gören kişi iş hayatında sevilen ve sayılan bir kişidir. Rüyada kartopu yapmak ya da kartopuyla oynamak bazı yorumculara göre bir yerden gelecek bir hediyenin ya da bir yerden gelecek beklenmedik bir paranın habercisidir.