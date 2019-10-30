EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda yer alan Hollanda'nın Kuzey İrlanda ve Estonya'yla oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Kuzey İrlanda ve Estonya maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

Hollanda'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Bizot, Cillessen, Vermeer, Zoet, Van Aanholt, Ake, Blind, Van Dijk, Dumfries, Hateboer, De Ligt, Veltman, De Vrij, Van de Beek, Frankie de Jong, Pröpper, De Roon, Strootman, Vilhena, Wijnaldum, Babel, Berghuis, Luuk de Jong, Malen, Depay, Promes, Stengs, Weghorst

Hollanda Milli Takımı grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet aldı ve 15 puanla son iki haftaya lider olarak girdi. Portakallar gruptaki tek puan kaybını içeride Almanya'ya 3-2 kaybederek yaşamıştı.