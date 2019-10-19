Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yenerek resmi maçlardaki 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken Ryan Babel de 5 haftalık gol orucunu bozdu.
Bu yaz transfer döneminde takıma katılan Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel, en son golünü ligin 3. haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçında kaydetmişti. Babel, Sivasspor maçıyla suskunluğunu bozdu. Mücadelenin 74. dakikasında sahneye çıkan 32 yaşındaki futbolcu takımının 3. golünü kaydetti. Maça 11’de başlayan Hollandalı yıldız, 90 dakika sahada kaldı.
GOL SEVİNCİ OLAY OLDU
Galatasaray'ın 3. golünü kaydeden Babel, gol sevincini de eleştirilere yanıt olarak kullandı. Attığı golden sonra elleriyle "Konuşun" işareti yapan Babel, kendisine yönelik eleştirilere de bir nevi yanıt verdi.
YORUMLAR