Marcelo Saracchi'nin sakatlık sorunları yaşaması ve istikrarlı bir performans ortaya koyamaması sonrasında sol bek arayışlarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim gelmişti. Sarı-kırmızılılar Leeds United'dan Ezgjan Alioski ve Meksika ekiplerinden Leon'da forma giyen 25 yaşındaki Yairo Moreno'yla masaya otururken gündeme geçen gün Crystal Palace'tan Patrick van Aanholt ismi de gündeme geldi.

Hollandalı futbolcuya ise vatandaşı Ryan Babel'den çağrı geldi. Babel, Instagram'da Van Aanholt'un paylaşımının altına "Galatasaray'a gel" anlamına gelen "Come to Galatasaray" yorumunu yaptı. 30 yaşındaki milli futbolcunun İngiliz ekibindeki sözleşmesi sezon sonu bitiyor.