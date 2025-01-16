“Saat ötüyor” diyerek geçti
Sosyal medyada bir kullanıcı, bir AVM'nin X-Ray cihazından geçtikten sonra uyarı sesine karşılık çalışanlara "Saat ötüyor" diyerek yoluna devam etti. Korkutucu olan, kullanıcının bu videoyu "Silahla nasıl girilir" notu ile paylaşması…
AVM kapılarındaki X-Ray kullanımı ile ilgili sosyal medyada yeni bir tartışma açan video yayınlandı. Bir kullanıcı, X-Ray'den geçerken uyarı almasına rağmen "Saat ötüyor" diyerek yoluna devam etti. Çalışanların uyarısına aldırmayan kişinin daha sonra durdurulup durdurulmadığı bilinmiyor. Ancak paylaşıma düşülen "Silahla nasıl girilir" notu, sosyal medya kullanıcılarının hem tepkisini çekti hem de izleyenleri endişelendirdi.