Sabahattin Ali belgeselle anılıyor

İBB Kültür Daire Başkanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen etkinliklerini, online yayınlarla sürdürmeye devam ediyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde, 'Geç Kalanlar' ve 'Pollyanna' oyunlarını online yayınlayarak sanatseverlerle buluşturan İBB Kültür Daire Başkanlığı, Sabahattin Ali'yi ölümünün 72'inci yılında belgeselle anacak.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Metin Avdaç'ın üstlendiği 'Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali' belgeseli, yazarın ölüm yıl dönümü olan 2 Nisan'da Youtube İBB Kültür Sanat kanalından saat 20'de online olarak yayınlanacak.

Belgesel, uzun bir araştırma sürecinin ardından Almanya, Bulgaristan ve Türkiye'de gerçekleştirilen çekimlerle tamamlandı. Filmde Sabahattin Ali'nin edebiyatçı kimliğinin yanı sıra sevdaları, fikir dünyası ve onu fail-e meçhule götüren dönemin sosyo-politik dinamikleri de ele alınıyor.