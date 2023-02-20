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Şaban ayı ne zaman başlıyor, bugün mü? İşte 2023 Şaban ayı başlangıç tarihi

İslam aleminde önemli bir yeri olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri gündeme geldi. Üç ayların ilki olan Recep ayı, 23 Ocak günü başlarken iki ay olan Şaban ayı ise Şubat ayı içerisinde başlıyor. Ramazan'dan önceki ay olan Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayına denk geliyor. İşte, 2023 Şaban ayı tarihi...

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  • ŞABAN AYI TARİHİ 2023 | Şaban ayı ne zaman başlıyor, bugün mü? Şaban ayının 1.günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

    Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları İslam aleminde önemli bir yere sahip. 23 Ocak günü başlayan Recep ayının ardından gözler Şaban ayı tarihine çevrildi. Hz.Muhammed'in 'Benim ayımdır' dediği Şaban ayının 15.gecesi Berat gecesi olarak idrak edilecek. Günahların temizlendiğine inanılan bu ayda oruç tutmak tavsiye edilir. İşte, 2023 Şaban ayı başlangıç tarihi...
  • ŞABAN AYI TARİHİ 2023 | Şaban ayı ne zaman başlıyor, bugün mü? Şaban ayının 1.günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

    ÜÇ AYLAR 23 OCAK'TA BAŞLADI!

    Üç aylar yarın Recep Ayı 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Ancak İslam alimleri İslam inancında günün bir önceki günün akşamıyla başladığını ve yeni gün doğmadan önceki gecenin de o günün bir parçası olduğunu ifade ediyor. Bu hatırlartmayla birlikte bu gece üç ayların başlaması hürmetine nafile ibadetlerin yapılması Kur'an-ı Kerim okunup slavat, zikir ve tevbe-i istiğfarda bulunulması yarın yani üç ayların ilk gününde ise oruç tutulması tavsiye ediliyor.
  • ŞABAN AYI TARİHİ 2023 | Şaban ayı ne zaman başlıyor, bugün mü? Şaban ayının 1.günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

    ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE ÖNEMİ NEDİR?

    Üç ayların ikincisi olan Şaban Ayı 2023 yılında 21 Şubat Salı günü başlayacak.

    Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

    “Şaban benim ayımdır.”

    “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

    Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

    Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

    “Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

    Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

    “Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.
  • ŞABAN AYI TARİHİ 2023 | Şaban ayı ne zaman başlıyor, bugün mü? Şaban ayının 1.günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

    ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

    1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

    11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.
  • ŞABAN AYI TARİHİ 2023 | Şaban ayı ne zaman başlıyor, bugün mü? Şaban ayının 1.günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

    Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı Diyanet’in takvimine göre 23 Mart Perşembe günü başlayacak.
  • ŞABAN AYI TARİHİ 2023 | Şaban ayı ne zaman başlıyor, bugün mü? Şaban ayının 1.günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

    2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
  • ŞABAN AYI TARİHİ 2023 | Şaban ayı ne zaman başlıyor, bugün mü? Şaban ayının 1.günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI

    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

    21 Nisan  2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)
  • ŞABAN AYI TARİHİ 2023 | Şaban ayı ne zaman başlıyor, bugün mü? Şaban ayının 1.günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

    2023 KURBAN BAYRAMI

    27 Haziran 2023 Salı Arefe

    28 Haziran  2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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