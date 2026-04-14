        Sabancı Vakfı'nın desteğiyle mentorluk programının dördüncü dönemi başlıyor

        Ülkemizde sayıları 3,2 milyona ulaşan ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç kadınların güçlenmesini ve ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefleyen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin mentorluk programı üçüncü döneminde de etkiyi büyütmeye devam etti. 515 mentor-menti eşleşmesiyle 8 ay boyunca devam eden program kapsamında 1.612 saatlik 1.934 görüşme gerçekleşti. 111 genç kadının iş hayatına katıldığı mentorluk programının dördüncü dönem başvuruları başladı

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 13:02
        Mentorluk programının 4. dönemi başlıyor

        Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinde alanında uzman mentorlar ile NEET genç kadınları bir araya getiren mentorluk programının dördüncü dönem başvuruları açıldı.

        18-35 yaşları arasındaki genç kadınların yoğun ilgi gösterdiği programın üçüncü dönemi Eylül 2025 - Nisan 2026 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 8 aylık süreçte, 515 mentor-menti eşleşmesiyle, toplam 1.612 saatlik 1.934 mentorluk görüşmesi yapıldı.

        Mentorluk görüşmelerine ek olarak; mentilere yönelik 13, mentorlara yönelik 5 farklı başlıkta düzenlenen eğitimlerle program, yalnızca iş bulmayı değil, kalıcı bir kariyer yolculuğu inşa etmeyi hedefleyen kapsamlı bir gelişim süreci sundu. Program, 111 genç kadının istihdama katılmasıyla somut bir başarıya imza attı.

        “Mentorluk programı, genç kadınların hayatında kalıcı bir dönüşüm yaratıyor”

        Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, programın etkisine ilişkin şunları söyledi:

        “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesiyle, ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve onları ekonomik hayata güçlü bireyler olarak kazandırmayı hedefliyoruz. Mentorluk programı ise geçtiğimiz yıl yürüttüğümüz sosyal etki analizi (SROI) sonuçlarına göre bu yolculukta en etkili araçlarımızdan biri oldu. Bu programda her 1 TL yatırım, 6 TL sosyal getiri yarattı. Deneyim aktarımı, rol model desteği ve sürdürülebilir gelişim imkanı sunan bu program sayesinde genç kadınların sadece iş bulmalarını değil, kendi geleceklerini kurabilecek özgüveni kazanmalarını sağlıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar, doğru destek mekanizmalarıyla çok güçlü bir dönüşüm yaratılabileceğini açıkça gösteriyor.”

        Başvuruların tamamlanmasının ardından dördüncü dönem görüşmeleri 9 Haziran’da başlayacak

        18-35 yaş grubundaki NEET kadınlar ile farklı sektörlerde kariyerini ilerletmiş kadınları bir araya getiren mentorluk programının, dördüncü dönemi başvuruların tamamlanmasının ardından 9 Haziran’da başlayacak.

        Mentorluk desteği vermek isteyen kadınlarla, NEET genç kadınların başvuru yapabileceği programın yeni dönem başvuruları, 1 Haziran tarihine kadar gerçekleştirilebiliyor.

