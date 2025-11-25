Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı - İstanbul Havalimanı kaç kilometre? Sabiha Gökçen Havalimanı - İstanbul Havalimanı arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Sabiha Gökçen Havalimanı - İstanbul Havalimanı kaç kilometre? Sabiha Gökçen Havalimanı - İstanbul Havalimanı arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İstanbul'un iki devasa kapısı, iki kıtanın iki ucunda yer alan iki uluslararası havalimanı... Biri Asya'da, Sabiha Gökçen; diğeri Avrupa'da, İstanbul Havalimanı. Farklı havayolu şirketleriyle aktarmalı uçuşu olan binlerce yolcunun her gün sorduğu ve endişelendiği o kritik soru: Bu iki havalimanı arası nasıl gidilir, ne kadar sürer ve en önemlisi, uçağı kaçırmamak için ne kadar zaman ayırmak gerekir? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 16:46 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabiha Gökçen- İst Havalimanı kaç km?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu güzergah, basit bir havalimanı transferinden çok daha fazlasını; dev bir metropolü, Asya'dan Avrupa'ya, güneyden kuzeye, neredeyse bir uçtan bir uca kat etmeyi ifade eder. Sabiha Gökçen'in Anadolu yakasındaki yoğun yerleşim ve sanayi bölgesinden yola çıkıp, İstanbul Boğazı'nı bir köprüyle aşarak, Avrupa yakasının en kuzeyindeki Karadeniz kıyısına, devasa İstanbul Havalimanı'na ulaşmak; İstanbul'un büyüklüğünü, coğrafi zorluklarını ve en önemlisi "trafik" gerçeğini anlamak için en somut deneyimdir. Bu yazıda, bu iki nokta arasındaki mesafeyi, yolculuk sürelerini, en hızlı ve en güvenli ulaşım alternatiflerini ve bu transferi planlayan yolcular için hayati önem taşıyan ipuçlarını ele alıyoruz

        REKLAM

        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI - İSTANBUL HAVALİMANI KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) ile İstanbul Havalimanı (IST) arası kaç kilometre sorusunun yanıtı, hangi köprüyü ve hangi otoyolu kullandığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu iki havalimanı arasında, İstanbul'un iki yakasını ve neredeyse tüm şehir coğrafyasını kat eden, oldukça uzun bir mesafe bulunmaktadır.

        En yaygın kullanılan ve genellikle transfer araçlarının tercih ettiği rota olan Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden gidildiğinde, iki havalimanı arasındaki mesafe yaklaşık olarak 90 ila 95 kilometre arasındadır. Bu rota, kilometre olarak daha uzun gibi görünse de, şehir içi trafiğine hiç girmemesi ve yüksek hız limitlerine sahip olması nedeniyle genellikle en hızlı seçenektir.

        Alternatif bir rota olan ve daha çok binek araçların kullanabildiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (O-2 Otoyolu) üzerinden gidilmek istendiğinde ise, mesafe yaklaşık 85 ila 90 kilometre civarındadır. Ancak bu rota, Mahmutbey ve Ataşehir gibi İstanbul'un en yoğun trafik kilit noktalarından geçtiği için, günün neredeyse her saati çok daha uzun süren ve asla tavsiye edilmeyen bir seçenektir.

        SABİHA GOKÇEN HAVALİMANI - İSTANBUL HAVALİMANI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Bu güzergahta "mesafe"den çok daha önemli olan soru, Sabiha Gökçen Havalimanı - İstanbul Havalimanı ne kadar sürede gidilir sorusudur. Cevap, tek bir kelimeyle özetlenebilir: Trafik. İstanbul'da süreler sabaha, akşama, hafta içine, hafta sonuna ve hatta yağmur yağıp yağmamasına göre dramatik şekilde değişir.

        İdeal koşullarda, yani gecenin bir yarısı veya pazar sabahı çok erken saatlerde, YSS Köprüsü üzerinden bu 90-95 kilometrelik mesafe 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında kat edilebilir.

        Ancak günün normal saatlerinde, özellikle sabah işe gidiş (07:00-10:00) veya akşam iş çıkışı (16:00-20:00) saatlerinde, bu süre otoyollardaki yoğunlukla birlikte 2 saat 30 dakikayı rahatlıkla bulabilir. Eğer bir kaza, yoğun yağmur veya Cuma akşamı trafiği gibi ekstrem bir durum varsa, yolculuk süresinin 3 saati aşması bile mümkündür.

        İşte bu zorlu transferi gerçekleştirmek için kullanılabilecek başlıca ulaşım yöntemleri ve tahmini süreleri:

        • HAVAİST veya İETT Transfer Otobüsleri (En Güvenilir Seçenek): Bu, aktarma yapacak yolcular için özel olarak tasarlanmış en mantıklı seçenektir. HVİST-13 hattı (Sabiha Gökçen - İstanbul Havalimanı) tam olarak bu işi yapar.Güzergah: Bu otobüsler, şehir trafiğine girmemek için neredeyse her zaman Kuzey Marmara Otoyolu'nu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanır.
        • Süre: HAVAİST, bu hat için ortalama 110-120 dakika (yaklaşık 2 saat) süre öngörmektedir. Bu süre, trafiğe bağlı olarak 1.5 saat ile 2.5 saat arasında değişebilir, ancak diğer seçeneklere göre en öngörülebilir ve stabil süreyi sunar.
        • Avantajı: Güvenli, konforlu, bagaj alanı mevcut ve rotası trafikten en az etkilenen seçenektir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt