Sabiha Gökçen Havalimanı - İstanbul Havalimanı kaç kilometre? Sabiha Gökçen Havalimanı - İstanbul Havalimanı arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu güzergah, basit bir havalimanı transferinden çok daha fazlasını; dev bir metropolü, Asya'dan Avrupa'ya, güneyden kuzeye, neredeyse bir uçtan bir uca kat etmeyi ifade eder. Sabiha Gökçen'in Anadolu yakasındaki yoğun yerleşim ve sanayi bölgesinden yola çıkıp, İstanbul Boğazı'nı bir köprüyle aşarak, Avrupa yakasının en kuzeyindeki Karadeniz kıyısına, devasa İstanbul Havalimanı'na ulaşmak; İstanbul'un büyüklüğünü, coğrafi zorluklarını ve en önemlisi "trafik" gerçeğini anlamak için en somut deneyimdir. Bu yazıda, bu iki nokta arasındaki mesafeyi, yolculuk sürelerini, en hızlı ve en güvenli ulaşım alternatiflerini ve bu transferi planlayan yolcular için hayati önem taşıyan ipuçlarını ele alıyoruz

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI - İSTANBUL HAVALİMANI KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) ile İstanbul Havalimanı (IST) arası kaç kilometre sorusunun yanıtı, hangi köprüyü ve hangi otoyolu kullandığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu iki havalimanı arasında, İstanbul'un iki yakasını ve neredeyse tüm şehir coğrafyasını kat eden, oldukça uzun bir mesafe bulunmaktadır.

En yaygın kullanılan ve genellikle transfer araçlarının tercih ettiği rota olan Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden gidildiğinde, iki havalimanı arasındaki mesafe yaklaşık olarak 90 ila 95 kilometre arasındadır. Bu rota, kilometre olarak daha uzun gibi görünse de, şehir içi trafiğine hiç girmemesi ve yüksek hız limitlerine sahip olması nedeniyle genellikle en hızlı seçenektir. Alternatif bir rota olan ve daha çok binek araçların kullanabildiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (O-2 Otoyolu) üzerinden gidilmek istendiğinde ise, mesafe yaklaşık 85 ila 90 kilometre civarındadır. Ancak bu rota, Mahmutbey ve Ataşehir gibi İstanbul'un en yoğun trafik kilit noktalarından geçtiği için, günün neredeyse her saati çok daha uzun süren ve asla tavsiye edilmeyen bir seçenektir. SABİHA GOKÇEN HAVALİMANI - İSTANBUL HAVALİMANI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Bu güzergahta "mesafe"den çok daha önemli olan soru, Sabiha Gökçen Havalimanı - İstanbul Havalimanı ne kadar sürede gidilir sorusudur. Cevap, tek bir kelimeyle özetlenebilir: Trafik. İstanbul'da süreler sabaha, akşama, hafta içine, hafta sonuna ve hatta yağmur yağıp yağmamasına göre dramatik şekilde değişir.