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Mobilite çözümleri alanında son dönemde büyüyen bir trend haline gelen paylaşım modeline yeni bir oyuncu dahil oldu.

Mobilup isimli bir girişim, benzerlerinden farklı olarak sadece otomobil yada scooter yerine, her iki ulaşım aracını da platformuna dahil etmiş durumda.

Yapılan açıklamaya göre, platformda sadece elektrikle çalışan araçlar yer alıyor. Mobilup'ın elektrikli otomobiller, elektrikli scooterlar ve elektrikli tek tekerlek ürünlerini platform üzerinden müşterilerine saatlik kiraladığı kaydedildi.

Mobilup'da kiralamanın yanında satın alma opsiyonu sunulduğu da belirtiliyor.

Yerli girişimin Tata, TVS Group, Peugeot Motocycles, Lambretta ve Brixton Motorcycles gibi otomobil ve motosiklet markalarının Türkiye distribütörü İsotlar Grup tarafından hayata geçirildiği açıklandı.