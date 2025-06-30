Sadettin Saran adaylığını açıkladı!

Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Sadettin Saran, seçilmiş yönetimlerin imza kampanyası ile görevden el çektirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi ve imza kampanyasına destek vermediklerini ifade etti.

Saran, imza kampanyasının sonucu ne olursa olsun, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, bu büyük sorumluluğa talip olduklarını da açıkladı.

Sadettin Saran'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Son aylarda kulübümüzde yaşanan gelişmeleri, bizler de tüm Fenerbahçeliler gibi yakından takip ediyoruz.

Bugüne kadar düşünce ve duruşumuz bizi yakından takip eden herkes tarafından net olarak bilinse de geldiğimiz noktada, artık görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla da paylaşma zamanı geldiğine inanıyoruz.

REKLAM

Değerli Fenerbahçeliler,

Hepimizin bildiği gibi, Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa’nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil; tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir.