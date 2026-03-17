        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sadettin Saran: Vazgeçmek gibi bir şansımız yok! - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran: Vazgeçmek gibi bir şansımız yok!

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ligde Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 22:47 Güncelleme:
        "Vazgeçmek gibi bir şansımız yok!"

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1 yenen Fenerbahçe'de kulüp başkanı Sadettin Saran, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

        "VAZGEÇMEK YOK!"

        Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Saran, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Bizim camiamız, bitti denilen yerden geri dönen bir camiadır. Vazgeçmek yok, vazgeçmek gibi bir şansımız yok. Taraftarımızın, Fenerbahçelilerin hayal kırıklığı var, anlıyorum. Dediğim gibi pes etme lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

        "İKİ KUPADA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEKLER"

        Takımın hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda sonuna kadar mücadele edeceğinin altını çizen Saran, şunları söyledi:

        "Oyuncularımız ve hocamız iki kupada sonuna kadar mücadele edecek. Onların arkasındayız. Bu vesileyle bu soğuk havada gelen taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra da taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum."

