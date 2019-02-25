Fenerbahçe, unutulmaz derbide Beşiktaş karşısında 3-0'dan skoru 3-3'e getirirken Sadık Çiftpınar açıklamalarda bulundu. Sadık yaptığı açıklamada "3. golde hatam var, taraftarlardan özür diliyorum. Attığım golden sonra onun da biraz duygu patlaması oldu. Hata yapmasam belki bugün kazanırdık. Devre arasında hocamız bize harika bir konuşma yaptı, inanarak sahaya çıktık. Rakip taraftarlar Fenerbahçe kümeye diye bağırırken biz sahaya çıktık ve Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik. Fenerbahçe ile küme kelimesi aynı cümlede bile geçemez, bunu gösterdik" ifadelerini kullandı.