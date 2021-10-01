"SENİ ÇOK SEVİYORUM HER ŞEYİM"

Sudem Sezer, daha önce kardeşi ve babası ile birlikte çekilen eski fotoğrafını, "Babalar Günün kutlu olsun, seni çok seviyorum her şeyim." ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Şafak Sezer-Esra Sezer çiftinin Irmak adında bir kızı daha var.