        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

        Sağlık Bakanlığı 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. İstihdam doğrultusunda acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi kurumlarında görev yapmak üzere sağlık personeli kadrolara alınacak. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 10:33
        Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. İstihdam kapsamında toplam 26 bin 673 sağlık personeli kadrolara katılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Uzman Doktor, Doktor, Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Diyetisyen kadrolarına alım yapılacak. Başvuru yapmak isteyen sağlık çalışanı adayları, başvuru tarihlerini araştırıyor. Bu kapsamda “Sağlık Bakanlığı personel istihdamı başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabı haberimizde...

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDECEK

        Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini kadrosuna katacak.

        Söz konusu istihdam kapsamında acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ile yataklı tedavi kurumlarında görev yapmak üzere personel görevlendirmesi yapılacak.

        Alımların, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve özellikle saha ile hastane hizmetlerinde personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

        Geçtiğimiz yıl başvurular Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin aynı dönemlerde başlaması bekleniyor.

        26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

        Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak. Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak kılavuzla netleşiyor.

        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:

        Uzman Doktor: 22.983

        Doktor: 3.652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

