Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 kişilik dev bir kadro alımı için harekete geçti. Resmi Gazete'de duyurulan bu karar, sağlık sektöründe çalışmayı hedefleyen binlerce kişi için umut ışığı oldu. Farklı meslek gruplarını kapsayacak olan alımlarda, başvuru takviminin açıklanması heyecanla bekleniyor. Sağlık alanında yeni bir kariyer hedefleyenler için bu süreç büyük önem taşıyor. İşte kadro ve branş dağılımı bilgisi...