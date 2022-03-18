Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve branş dağılımına dair bilgiler merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Sözleşmeli sağlık personeli başvuruları 15-22 Mart tarihleri arasında ÖSYM üzerinden gerçekleştirilirken sürekli işçi alımı başvuruları ise 15-21 Mart tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. KPSS 2022/5 tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorularına yanıt aradı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuru ekranı...