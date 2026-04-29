Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... İRAN'DAN HÜRMÜZ TEKLİFİ ABD - İran müzakerelerinde en büyük düğümlerden birisi Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programı olduğunu biliyoruz. Şimdi İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye yeni teklif sunduğu ve nükleer programa yönelik müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılmasını önerdiği iddia edildi. Bu konuyu yakından takip etmeyi sürdürücez...ABD'Lİ SALDIRGANIN NOTLARI ORTAYA ÇIKTIŞimdi dün, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'ne verdikleri yemekte yaşanan silahlı saldırıya bakalım. Saldırganın bir not bıraktığı ve notun ana temasının Trump yönetiminin eylemlerine öfke olduğu öne sürüldü. Saldırının hedefinde Trump'ın ve yönetim üyelerinin olduğu belirtildi. Gözaltında tutulan şüphelinin soruşturmaya işbirliği yapmadığı bildirildi. Bu saldırının perde arkasında neler var? Detaylar geldikçe paylaşacağız. ESKİ TUNCELİ EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ DELEN İFADEYE ÇAĞRILDIDönelim Gülistan Doku soruşturmasına. Hergün yeni bir gelişme yaşanıyor... Şimdi de dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı. Diğer yandan Gülistan'ın cansız bedeninin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor."YAPAY ZEKA KULLANIMI ENDİŞELERİ BERABERİNDE GETİRİYOR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD Beceriler Zirvesi'nde konuştu. Konuşmasında "Robotik teknolojilerle birlikte yapay zekanın gelişimi de yeni endişeleri birlikte getirmektedir" diye Erdoğan, "Özellikle istihdam alanında ezberlerin bozulduğuna şahit oluyoruz. Üretim biçimleri değişiyor, meslekler dönüşüyor. Bazı işler hükmünü yitirirken, yeni iş alanları da ortaya çıkıyor." dedi.DERBİNİN KAZANANI GALATASARAYGalatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. Şampiyonluk umutları tükenen Fenerbahçe ise ikincilik şansını da ateşe attı.LONDRA MARATONU'NDA DÜNYA REKORU KIRILDIÜlke gündemi derbiyi konuşurken dünya spor kamuoyu da Londra Maratonu'nda 2 saat duvarının yıkılmasını konuşuyor. Sabastian Sawe, Londra Maratonu'nu iki saatin altında tamamladı ve resmi bir maratonda bunu başaran ilk atlet olarak tarihe geçti. 30 yaşındaki Kenyalı atlet, 26 Nisan pazar günü düzenlenen maratonu 1 saat 59 dakika 30 saniyede koştu. Daha Az Göster