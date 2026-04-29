Sağlık Bakanlığı personel alımı son gelişmeler: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında sağlık sistemini güçlendirmek amacıyla toplam 26 bin 673 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Planlanan bu geniş çaplı istihdamla birlikte hastaneler ve sağlık kuruluşlarında hizmet kalitesinin artırılması, personel yükünün azaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha hızlı sunulması hedefleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi şartlar aranacak? İşte tüm ayrıntılar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI SON GELİŞMELER
BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26.673 kişilik personel alımında başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllardaki alım takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, başvuruların Mayıs ayında başlaması bekleniyor.
BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?
Personel alımı başvurularının, yayınlanacak kılavuzun ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sistemleri üzerinden gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Yerleştirmelerde çoğu pozisyon için KPSS puanının esas alınması, bazı doktor kadrolarında ise kura yöntemiyle atama yapılması bekleniyor.
BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:
Uzman Doktor: 22 bin 983
Doktor: 3 bin 652
Sağlık Teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1