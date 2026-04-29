        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı son gelişmeler: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında sağlık sistemini güçlendirmek amacıyla toplam 26 bin 673 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Planlanan bu geniş çaplı istihdamla birlikte hastaneler ve sağlık kuruluşlarında hizmet kalitesinin artırılması, personel yükünün azaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha hızlı sunulması hedefleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi şartlar aranacak? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 12:26 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için toplam 26 bin 673 kişilik personel alımı yapmaya hazırlanıyor. İstihdam kapsamında sözleşmeli sağlık personeli başta olmak üzere; acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve çeşitli sağlık birimlerinde görev yapacak yeni personellerin göreve başlaması amaçlanıyor. Sağlık hizmetlerinde kapasiteyi artırmak ve işleyişi daha verimli hale getirmek amacıyla hazırlanan bu alım sürecinde, başvuru takvimi ve kadro dağılımı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar...

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI SON GELİŞMELER

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için toplam 26 bin 673 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alım çerçevesinde yeni personellerin kamu hastaneleri başta olmak üzere çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmesi planlanıyor.

        Farklı branşlardan gerçekleştirilecek geniş kapsamlı istihdam ile sağlık hizmetlerinin daha düzenli ve kesintisiz yürütülmesi, aynı zamanda kurumların personel ihtiyacının karşılanarak hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

        BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26.673 kişilik personel alımında başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllardaki alım takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, başvuruların Mayıs ayında başlaması bekleniyor.

        BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?

        Personel alımı başvurularının, yayınlanacak kılavuzun ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sistemleri üzerinden gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Yerleştirmelerde çoğu pozisyon için KPSS puanının esas alınması, bazı doktor kadrolarında ise kura yöntemiyle atama yapılması bekleniyor.

        BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu