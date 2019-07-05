Türkiye’de 2,6 milyonu aşkın kişinin özel sağlık sigortası bulunuyor. Bununla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortasında da hızlı bir artış kaydediliyor. Öyle ki, 2014 yılında 64 bin kişi tamamlayıcı sağlık sigortasına (TSS) sahipken günümüzde bu sayı bir milyonu geçti. TOBB’un “Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme” raporuna göre de, sağlık sigortası, BES ile birlikte en fazla satın alınmak istenilen sigorta çeşidi. Rakamlar her ne kadar ilginin arttığını gösterse de, özellikle sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki farklar karışıklığa neden olabiliyor. Oysaki sigortanın içeriğini bilmek, sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmak için büyük önem arz ediyor. MAPFRE Sigorta’nın Bireysel Sağlık Sigortaları, Teknik ve Risk Analizi Servis Yöneticisi Arzu Tansuk, sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken konuları sıraladı:

NEYİ KAPSIYOR?

Sağlık sigortaları, riziko tespiti için doldurulan başvuru formu ile birlikte düzenlenen poliçe tarihi sonrasında oluşabilecek hastalıklar, kazalar, küçük ya da büyük sağlık sorunları gibi durumlarda tedavi giderlerini karşılar. Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri genel olarak kapsam dışındadır. Bu nedenle sağlık sigortanızı, sağlıklı iken yaptırmanızın önemi büyüktür.

YAŞ DA ÇOK ÖNEMLİ

Sağlık sigortalarında yaş limitleri şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin MAPFRE Sigorta’da 14 günlükten büyük bebekler ve 60 yaşın altındaki kişiler sigortalanabilmektedir. Ailesi MAPFRE Sigorta’da sigortalı iken doğan bebeklerin doğuştan itibaren sigortalanması durumu da söz konusudur. Poliçeye ilk giriş tarihinin 55 yaş ve altı olması durumunda, mevcut şartlar sağlandığı takdirde 60 yaşından sonra da sigorta devam ettirilebilir ve değerlendirme sonucu belirlenecek şartlar dahilinde ömür boyu yenileme garantisi kazanılabilir.

FARKLAR NELER?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü yalnızca SGK kapsamındaki kişiler satın alabilirken özel sağlık sigortasında böyle bir şart bulunmuyor. İki sigorta arasındaki bir diğer fark ise; özel sağlık sigortası, poliçede belirtilen kapsamlar doğrultusunda giderlerinizi karşılar. Örneğin; ayakta tedavide, tedavinin yüzde 80’ini sigorta şirketi karşılıyorsa yüzde 20’sini sigortalı öder. Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi teminatı ise SGK kapsamında yasal olarak talep edilen 15 TL’lik katılım payı dışında, tedavilere ait özel hastanelerdeki SGK farkının tamamını poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar.

İSTEK DEĞİŞİRSE PRİM DEĞİŞİR

Sağlık sigortalarında primler genel ve özel şartlar, teminat limitleri, dahil olduğu teminat paketi, sigortalının yaşı, cinsiyeti, tercih ettiği kurum ağı, yaşadığı bölge ve var olan sağlık risklerine göre değişiklik gösterir. Poliçenin sonraki yıllarda sigortalının talebine göre değişkenlik göstermesi, yapılacak değerlendirme sonrası uygundur. Örneğin, doğum teminatının dahil olmadığı bir yatarak tedavi teminat paketinden ayakta tedavi ve doğum paketi dahil bir plana geçiş yapılması durumunda prim değişiklik gösterecektir.