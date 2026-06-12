Sağlık teknolojileri yarışması başladı: Türk firişimciler için 30.000 dolar ödül ve Tayvan seyahati fırsatı

Tayvan Uluslararası Ticaret İdaresi (TITA) ve Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Kurulu (TAITRA) tarafından yürütülen proje kapsamında, dünya genelinde en başarılı bulunan ilk 3 projeye 30 bin dolar ödül verilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen küresel yarışmaya, yerel toplulukların, işletmelerin ve şehirlerin sağlık ile refah düzeyini artıracak yenilikçi iş modellerini ve teknolojik entegrasyonları hedefleniyor. Yarışmanın en büyük ayrıcalıklarından biri de başvuru sahiplerinin kendi özgün projelerine Tayvanlı dev teknoloji ve üretim şirketlerinin akıllı sağlık cihazlarını, bisiklet/spor teknolojilerini veya medikal donanımlarını entegre etme fırsatı bulacak olmaları.

İLK YIL 55 ÜLKEDEN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen program, küresel girişimcilik ekosisteminde büyük ses getirmiş ve 55 farklı ülkeden 638 inovatif proje başvurusuna ev sahipliği yapmıştı. Zorlu küresel jüri değerlendirmelerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve İsviçre'den katılan vizyoner ekipler büyük ödülün sahibi olmuştu. Bu yıl ise Türkiye’deki teknoparklar, üniversiteler, sağlık girişimleri (health-tech) ve akıllı şehir projeleri geliştiren kurumların küresel rekabette öne çıkması hedefleniyor.