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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Sağlık teknolojileri yarışması başladı: Türk girişimciler için 30.000 dolar ödül ve Tayvan seyahati fırsatı

        Sağlık teknolojileri yarışması başladı: Türk girişimciler için 30.000 dolar ödül ve Tayvan seyahati fırsatı

        Küresel sağlık, spor teknolojileri ve akıllı şehir çözümlerinde dünyanın en güçlü inovasyon merkezlerinden biri olan Tayvan, vizyoner projeleri ödüllendirmek ve küresel iş birliklerini teşvik etmek amacıyla "Go Healthy with Taiwan 2026" küresel proje yarışması düzenliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        Sağlık teknolojileri yarışması başladı

        Tayvan Uluslararası Ticaret İdaresi (TITA) ve Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Kurulu (TAITRA) tarafından yürütülen proje kapsamında, dünya genelinde en başarılı bulunan ilk 3 projeye 30 bin dolar ödül verilecek.

        Bu yıl ikincisi düzenlenen küresel yarışmaya, yerel toplulukların, işletmelerin ve şehirlerin sağlık ile refah düzeyini artıracak yenilikçi iş modellerini ve teknolojik entegrasyonları hedefleniyor. Yarışmanın en büyük ayrıcalıklarından biri de başvuru sahiplerinin kendi özgün projelerine Tayvanlı dev teknoloji ve üretim şirketlerinin akıllı sağlık cihazlarını, bisiklet/spor teknolojilerini veya medikal donanımlarını entegre etme fırsatı bulacak olmaları.

        İLK YIL 55 ÜLKEDEN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

        Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen program, küresel girişimcilik ekosisteminde büyük ses getirmiş ve 55 farklı ülkeden 638 inovatif proje başvurusuna ev sahipliği yapmıştı. Zorlu küresel jüri değerlendirmelerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve İsviçre'den katılan vizyoner ekipler büyük ödülün sahibi olmuştu. Bu yıl ise Türkiye’deki teknoparklar, üniversiteler, sağlık girişimleri (health-tech) ve akıllı şehir projeleri geliştiren kurumların küresel rekabette öne çıkması hedefleniyor.

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