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        Haberler Sağlık Çay hazırlarken sırayı karıştırmak Alzheimer belirtisi mi?

        Çay hazırlarken sırayı karıştırmak Alzheimer belirtisi mi?

        Uluslararası çalışma, Alzheimer hastalığının yalnızca hafızayı değil; günlük olayları anlama, doğru sıraya koyma ve yaşamı organize etme becerisini de etkilediğini ortaya koydu. Araştırmacılar, yemek yaparken adımların karıştırılması veya çay hazırlarken sıranın unutulması gibi değişimlerin dikkate alınması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Çay hazırlarken sırayı karıştırıyorsanız dikkat!

        Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden Doç. Dr. Fenise Selin Karalı ve Dr. Öğr. Üyesi Samet Tosun’un da aralarında bulunduğu uluslararası araştırma, Alzheimer hastalığı ve hafif bilişsel bozukluğun günlük olayları anlamlandırma becerisi üzerindeki etkilerini inceledi. Türk katılımcılarla gerçekleştirilen çalışma, bilimsel dergi Cortex’te yayımlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, araştırmaya sağlıklı yaşlı bireyler, hafif bilişsel bozukluğu bulunan kişiler ve erken evre Alzheimer hastalarından oluşan toplam 54 kişi katıldı. Katılımcılara günlük yaşam olaylarını anlatan karışık resimler gösterilerek görselleri doğru sıraya koymaları ve anlatılan olayı belirlemeleri istendi. İkinci aşamada ise katılımcıların bir olayı anlayabilmek için ne kadar bilgiye ihtiyaç duyduğu ölçüldü.

        "SORUN YALNIZCA UNUTKANLIK DEĞİL"

        Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Karalı, beynin günlük yaşamda karşılaşılan olayları küçük adımlara ayırarak anlamlı bir bütün oluşturduğunu belirtti.

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        Karalı, "Bir çay hazırlamak, yemek yapmak veya alışverişe çıkmak birçok küçük adımın doğru sırayla gerçekleştirilmesini gerektiriyor. Alzheimer hastalığında kişi yalnızca bazı ayrıntıları unutmayabilir; olayın bütününü kurmakta ve yapılması gereken adımları doğru sıraya yerleştirmekte de zorlanabilir. Bu nedenle günlük rutinlerde daha önce görülmeyen sıra karışıklıkları dikkate alınmalıdır" dedi.

        Doç. Dr. Fenise Selin Karalı, araştırmada bilişsel işlevler azaldıkça günlük olayları doğru anlama becerisinin de zorlaştığını belirterek, "Sağlıklı bireyler görselleri büyük ölçüde doğru sıralarken, hafif bilişsel bozukluğu bulunan katılımcıların daha fazla hata yaptığını gördük. Alzheimer hastalarında ise hata oranı belirgin şekilde arttı. Bu kişiler, olayın bütününü anlayabilmek için daha fazla görsel ipucuna ihtiyaç duydu" dedi.

        "AYNI GÖREVİ TEKRARLAMAK YETERLİ OLMADI"

        Dr. Öğr. Üyesi Samet Tosun ise testlerin tekrarlandığı bölümde dikkat çekici sonuçlarla karşılaştıklarını ifade etti.

        Tosun, "Katılımcılar ikinci denemede olayın adını hatırlama konusunda bir miktar ilerleme gösterdi. Ancak görselleri doğru sıraya koyma becerilerinde anlamlı bir gelişme olmadı. Özellikle Alzheimer hastalarının önceki performanslarını korumakta zorlanması, problemin yalnızca hafıza kaybından kaynaklanmadığını; beynin olayları düzenleme ve organize etme mekanizmasının da etkilendiğini düşündürüyor" ifadelerini kullandı.

        Dr. Öğr. Üyesi Samet Tosun, günlük yaşamda ortaya çıkan bazı değişikliklerin yalnızca dalgınlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Yemek yaparken adımların karıştırılması, çay hazırlarken sıranın unutulması veya market alışverişinin planlanamaması, beynin günlük olayları bir bütün hâlinde işleme becerisindeki bozulmayla ilişkili olabilir" dedi.

        Araştırmanın Türkçe konuşan bireyler üzerinde gerçekleştirilen ilk çalışmalardan biri olduğuna dikkat çeken Tosun, "Elde ettiğimiz bulguların, günlük yaşam becerilerini ölçen yeni değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu tür testler gelecekte Alzheimer ve hafif bilişsel bozukluğun erken dönemde değerlendirilmesinde destekleyici bir araç olabilir" ifadelerini kullandı.

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