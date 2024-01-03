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        Haberler Televizyon Şahane Hayatım 10. bölüm ne zaman? 3 Ocak 2024 FOX TV yayın akışı ile Şahane Hayatım bu hafta var mı, yok mu?

        Şahane Hayatım 10. bölüm ne zaman? Şahane Hayatım bu hafta var mı, yok mu?

        FOX TV'de yayınlanan Şahane Hayatım her hafta çarşamba ekranı izleyicilerle buluşuyor. Başrollerini Onur Tuna ile Hilal Altınbilek'in paylaştığı dizinin TV yayın akışında tekrar bölümüyle ekranlara gelmesi sebebiyle "Şahane Hayatım bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?" sorusu araştırması hız kazandı. İşte, 3 Ocak 2024 FOX TV yayın akışı ile Şahane Hayatım 10. bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 17:07 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:07
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        Senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor. Perşembe akşamları izleyicileri ile buluşan Şahane Hayatım bu akşam FOX TV yayın akışında bulunmuyor. Dizinin takipçileri Şahane Hayatım'ın bu hafta neden olmadığını merak ediyor. Peki, Şahane Hayatım bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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        ŞAHANE HAYATIM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

        FOX TV dizisi Şahane Hayatım bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanacak. Dizin yılbaşı tatili sebebiyle ekranlara gelmeyeceği tahmin ediliyor.

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        ŞAHANE HAYATIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        FOX TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinin 10. yeni bölümü 10 Ocak 2024 Çarşamba günü yayınlanacak.

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        ŞAHANE HAYATIM 9. BÖLÜM ÖZETİ

        Şebnemin geçmişini öğrenen Onur, Şebnem’i evden kovup banka hesaplarına el koyar.

        Şebnem ise beş parasız kalmış bir şekilde düştüğü durumdan kurtulmaya çalışırken Aysel’in kendisi hakkında yaptırdığı haberle iyice deliye döner.

        İzbandut ise gerçek kimliğini öğrendiği Şebnem ile yüzleşmeye hazırdır.

        Niyazi’nin cesedine ulaşan Mesut’un, katilin Şebnem olduğuna yönelik şüpheleri kuvvetlenir.

        Mesut, bir seçim yapmak zorunda kalırken, Şebnem ise düştüğü bu cendereden çıkmanın bir yolunu bulabilecek midir?

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        3 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

        08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.00 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.15 Şahane Hayatım

        19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

        20.00 Şahane Hayatım (Tekrar)

        22.45 Hudutsuz Sevda

        01.30 Kirli Sepeti

        04.00 Kefaret

        06.00 Kader Bağları

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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