Şahıs zamiri konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız bu içeriğimizde şahıs zamiri ile ilgili cümleler eşliğinde konunun tüm ayrıntılarına ulaşabileceksiniz. İşte, tüm detaylarıyla şahıs zamirleri…

Şahıs Zamiri Nedir?

Cümle içinde yer alan varlıkları kişi olarak temsil edebilen yani gerçek kişilerin isimleri yerine kullanılabilen sözcüklere Türkçede şahıs amiri adı verilmektedir. Diğer zamirlerden farklı olarak şahıs zamirleri yalnızca insanlar için kullanılmaktadır. Şahıs zamirleri isimlerin yerlerine tekil ya da çoğul olma durulmalarına göre getirilmektedir ve tekil ile çoğul olmak üzere toplamda altı farklı şahıs zamiri bulunmaktadır.

Tekil Şahıs (Ben):

Ben yarın köye gidiyorum.

yarın köye gidiyorum. Ben sana o dersin detaylarını anlatırım.

Tekil Şahıs (Sen)

Bunca zamandır seni

Sen ne zaman tatile çıkacaksın?

Tekil Şahıs (O)

O , benim en sevdiğim arkadaşımdır.

, benim en sevdiğim arkadaşımdır. O , çok zeki bir çocuktur.

Çoğul Şahıs (Biz)

Biz bugün ailecek sinemaya gideceğiz.

bugün ailecek sinemaya gideceğiz. Biz senden biraz saygı bekliyoruz.

Çoğul Şahıs (Siz)

Bu işi siz çözersiniz.

çözersiniz. Siz ne zaman çağırsanız ben gelirim.

Çoğul Şahıs (Onlar)

Onlar bu işin uzmanıdır.

bu işin uzmanıdır. Onların harika bir evi var.

Şahıs Zamiri İle İlgili Cümleler

Bu başlık altında şahıs zamiri konu anlatımı ve onun yanında da şahıs zamiri içeren cümleler aracılığıyla konunun tüm inceliklerini kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Not: “O” sözcüğü hem şahıs hem de işaret zamiri olarak kullanılabildiğinden ikisinin de cümle içinde karşıladığı varlığa dikkat edilmelidir. Şahıs zamiri olan “O” bir kişinin yerine kullanılırken; işaret zamiri olan “O” insan dışında başka bir varlığı karşılamaktadır.

Örnek: