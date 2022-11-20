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Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Şahıs Zamiri Nedir? Şahıs Zamiri İle İlgili Örnek Cümleler ve Konu Anlatımı Özeti
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Şahıs zamiri nedir? Şahıs zamiri ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı özeti

Bir cümle içinde isimlerin, varlıkların veya nesnelerin yerini tutabilen ve bunların yerine getirdiği bütün görevleri yerine getirebilen sözcüklere zamir adı verilmektedir. Anlamlarına ve görevlerine göre birden fazla türe ayrılan zamirlerden bir tanesi de şahıs ya da kişi zamirleri olarak ifade edilmektedir. Peki, şahıs zamiri nedir? Şahıs zamiri örnekleri nelerdir? Ayrıntıları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Şahıs Zamiri Nedir? Şahıs Zamiri İle İlgili Örnek Cümleler ve Konu Anlatımı Özeti

Şahıs zamiri konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız bu içeriğimizde şahıs zamiri ile ilgili cümleler eşliğinde konunun tüm ayrıntılarına ulaşabileceksiniz. İşte, tüm detaylarıyla şahıs zamirleri…

Şahıs Zamiri Nedir?

Cümle içinde yer alan varlıkları kişi olarak temsil edebilen yani gerçek kişilerin isimleri yerine kullanılabilen sözcüklere Türkçede şahıs amiri adı verilmektedir. Diğer zamirlerden farklı olarak şahıs zamirleri yalnızca insanlar için kullanılmaktadır. Şahıs zamirleri isimlerin yerlerine tekil ya da çoğul olma durulmalarına göre getirilmektedir ve tekil ile çoğul olmak üzere toplamda altı farklı şahıs zamiri bulunmaktadır.

  1. Tekil Şahıs (Ben):
  • Ben yarın köye gidiyorum.
  • Ben sana o dersin detaylarını anlatırım.
  1. Tekil Şahıs (Sen)
  • Bunca zamandır seni
  • Sen ne zaman tatile çıkacaksın?
  1. Tekil Şahıs (O)
  • O, benim en sevdiğim arkadaşımdır.
  • O, çok zeki bir çocuktur.
  1. Çoğul Şahıs (Biz)
  • Biz bugün ailecek sinemaya gideceğiz.
  • Biz senden biraz saygı bekliyoruz.
  1. Çoğul Şahıs (Siz)
  • Bu işi siz çözersiniz.
  • Siz ne zaman çağırsanız ben gelirim.
  1. Çoğul Şahıs (Onlar)
  • Onlar bu işin uzmanıdır.
  • Onların harika bir evi var.

Şahıs Zamiri İle İlgili Cümleler

Bu başlık altında şahıs zamiri konu anlatımı ve onun yanında da şahıs zamiri içeren cümleler aracılığıyla konunun tüm inceliklerini kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Not: “O” sözcüğü hem şahıs hem de işaret zamiri olarak kullanılabildiğinden ikisinin de cümle içinde karşıladığı varlığa dikkat edilmelidir. Şahıs zamiri olan “O” bir kişinin yerine kullanılırken; işaret zamiri olan “O” insan dışında başka bir varlığı karşılamaktadır.

Örnek:

  • Onu dün akşam yolda yürürken gördüm. (O= Esra – Şahıs zamiri)
  • Onu şu duvara asarsak daha güzel duru. (O= Tablo – İşaret zamiri)

Not: Tüm şahıs zamirleri, ismin hal eklerini alabilmektedirler.

Örnek:

  • Ben, beni, bana, bende, benden, benimle
  • Sen, seni, sana, sende, senden, seninle
  • O, onu, ona, onda, ondan, onunla
  • Biz, bizi, bize, bizde, bizden, bizimle
  • Siz, sizi, size, sizde, sizden, sizinle
  • Onlar, onları, onlara, onlarda, onlardan, onlarla

Not: Sen ve ben zamirleri –e yönelme durum ekini aldıklarında, ses değişimine uğrarlar ve bana, sana şeklinde kullanılırlar.

Örnek:

  • Bana dün neler olduğunu anlatır mısın? (Ben – e = Bana)
  • İşten dönerken Ahmet’e bir uğra, sana bir şeyler verecekmiş. (Sen – e= Sana)

Not: Tüm şahıs zamirleri kullanılarak belirtili isim tamlaması yapılabilmektedir.

Örnek:

  • Benim arabam köşedeki otoparkta duruyor.( Benim arabam= Belirtili isim tamlaması)
  • Senin duyguların benim için çok değerlidir. (Senin duyguların= Belirtili isim tamlaması)

Not: İkinci tekil şahıs zamiri olan sen, bazı durumlarda cümle içerisinde nezaket ve saygı amacıyla siz olarak da söylenebilmektedir.

Örnek:

  • Ayşe Hanım, lütfen önden siz

Şahıs Zamiri Örnekleri

Şahıs zamirleri konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

  • Ben bu akşam seninle gelemeyeceğim.
  • Annem o güzel çöreklerden bana da almış.
  • Arkadaşlarla konsere gideceğiz, sen de gelir misin?
  • Sende bir değişiklik var, saçlarını mı kestin?
  • O olmasa ne yapardın hiç bilmiyorum.
  • Biz her sabah yürüyüş yapıyoruz.
  • Bize böyle bir şey söylenmedi.
  • Siz bunları hak etmiyorsunuz.
  • Onlar akşam yemeğine katılamayacak.

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