Şahmaran dizisi konusu nedir, hikayesi gerçek mi?

Onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.