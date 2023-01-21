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Şahmaran dizisi konusu nedir, hikayesi gerçek mi?

Netflix'in yeni Türk dizisi Şahmaran için beklenen gün geldi. Başrollerini Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Şahmaran dizisinin galası gerçekleşti. Emine Buzkan Kaynak'ın "Şah-ı Mar" eserinden uyarlanan dizi için nefesler tutuldu. Belirtilen tarihin gelmesiyle Şahmaran dizinin konusu, oyuncuları ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. İşte, detaylar...

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  • Şahmaran dizisi konusu nedir? Şahmaran hikayesi gerçek mi? Netflix Şahmaran dizisi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? Şahmaran nerede çekildi?

    Tims&B yapım şirketinin haklarını almasının ardından Pınar Bulut’un dizi haline getirdiği Şahmaran, tanıtımlarıyla büyük ilgi görmüştü. 20 Ocak 2023 tarihinde yayınlanacağını duyuran dizi için izleyiciler, ne zaman ve nereden yayınlandığını araştırıyor. 
  • Şahmaran dizisi konusu nedir? Şahmaran hikayesi gerçek mi? Netflix Şahmaran dizisi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? Şahmaran nerede çekildi?

    Dünyaca ünlü medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi Netflix, merakla beklenen Şahmaran dizisinin tarihini izleyecileriyle paylaştı. İşte, söz konusu diziye dair bilinmesi gereken tüm bilgiler...
  • Şahmaran dizisi konusu nedir? Şahmaran hikayesi gerçek mi? Netflix Şahmaran dizisi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? Şahmaran nerede çekildi?

    ŞAHMARAN DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

    Netflix'ten yapılan açıklamaya göre Şahmaran; 20 Ocak 2023 Cuma günü izleyicilerle buluştu...
  • Şahmaran dizisi konusu nedir? Şahmaran hikayesi gerçek mi? Netflix Şahmaran dizisi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? Şahmaran nerede çekildi?

    ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Şahsu, tam merkezinde olduğu Şahmaran kehanetinden ve onu bekleyen aşktan habersizdir. Oysa sadece iki kişinin değil, iki ırkın kaderi bu aşka bağladır. İnsanların ve yılanların...
  • Şahmaran dizisi konusu nedir? Şahmaran hikayesi gerçek mi? Netflix Şahmaran dizisi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? Şahmaran nerede çekildi?

    Şahsu (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.
  • Şahmaran dizisi konusu nedir? Şahmaran hikayesi gerçek mi? Netflix Şahmaran dizisi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? Şahmaran nerede çekildi?

    Onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.
  • Şahmaran dizisi konusu nedir? Şahmaran hikayesi gerçek mi? Netflix Şahmaran dizisi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? Şahmaran nerede çekildi?

    ŞAHMARAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    İşte Şahmaran oyuncu kadrosu;

    Serenay Sarıkaya

    Burak Deniz

    Mustafa Uğurlu

    Mert Ramazan Demir

    Mehir Günşiray

    Ebru Özkan

    Hakan Karahan

    Elif Nur Kerkük

    Mehmet Bilge Aslan

    Berfu Halisdemir

    Nilay Erdönmez

    Nil Sude Albayrak

    Ayşe Lebriz Berkem

    Ece Ertez

    Baran Soysal

    Almina Günaydın
  • Şahmaran dizisi konusu nedir? Şahmaran hikayesi gerçek mi? Netflix Şahmaran dizisi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? Şahmaran nerede çekildi?

    ŞAHMARAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Merakla beklenen dizinin çekimleri Adana, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirildi.
  • Şahmaran dizisi konusu nedir? Şahmaran hikayesi gerçek mi? Netflix Şahmaran dizisi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? Şahmaran nerede çekildi?

    ŞAHMARAN NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

    Merakla beklenen Şahmaran dizisi Netflix ekranlarında yayınlanacak. Diziyi Netflix aboneleri platformdan izleyebilecek.
  • Şahmaran dizisi konusu nedir? Şahmaran hikayesi gerçek mi? Netflix Şahmaran dizisi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne? Şahmaran nerede çekildi?

    İşte diziden kareler...
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