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Haberler Televizyon Şahsiyet 3. bölüm tanıtım: Agah ve Nevra'nın ortak noktası ne?
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Agah ve Nevra'nın ortak noktası ne?

'Şahsiyet', bu gece heyecan dolu 3. bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek. İşte 'Şahsiyet'in 3. bölüm tanıtımı...

Şahsiyet 3. bölüm tanıtım: Agah ve Nevra'nın ortak noktası ne?
Agah ve Nevra'nın ortak noktası ne?
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HABERTURK.COM

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı 'Şahsiyet' sıra dışı hikâyesi ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Şahsiyet bu gece heyecan dolu 3. bölümüyle ekrana gelecek. Çıkmaz sokaklarla dolu bir soruşturmanın içinde kaybolmuş olan Nevra'nın, Agâh'la arasındaki önemli bir ortak nokta ortaya çıkacaktır.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Emmy'i alan Şahsiyet, bu gece saat 23.15'te Show TV'de!

Şahsiyet'in 3. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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