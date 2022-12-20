Sahte içkide

BİNLERCE LİTRE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ

Fabrika, depo, iş yeri, ev ve araçlara yapılan aramalarda 36 bin 706 litre kaçak etil alkol, 5 bin 761 şişe sahte içki, 526 litre açık sahte içki, 42 bin 563 sahte içki ve etil alkol etiketi, 640 adet içki aroması, 2 bin 305 boş şişe, 4 bin 704 boş etil alkol bidonu, 2 bin 270 içki şişesi kapağı ile tank, damıtma kazanı ve çeşitli imalat malzemeleri ele geçirildi.