Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik İşçi
ABONE OL

Sahte sigortaya dikkat!

Sigortalı bir işte çalışmadığı halde emekli olabilmek için kendisini sigortalı çalışıyormuş gösterenler büyük bir riske girmiş olur. Fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişilerin sigortası iptal edilir, ödediği primler yanar, emekli olmuşsa emekli aylığı kesilir, ödenmiş aylık ve tedavi harcamaları faiziyle geri alınır. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, sahte sigorta yaptıranları bekleyen riskleri yazdı

Sahte sigortaya dikkat!

Mevzuat gereği SSK’dan emekli olmak hem daha kolay, hem de daha avantajlı. Bu nedenle BAĞ-KUR’lu çalışması olanlar sonradan SSK’ya geçiş yaparak daha erken emekli olmak amacıyla fiilen bir işte çalışmadıkları halde kendilerini SSK’lı gösterebiliyorlar. BAĞ-KUR’lu olmasa bile fiilen herhangi bir işte çalışmayan kişiler de bir tanıdıklarının işyerinde çalışıyormuş gibi göstererek emekli olmaya çalışıyorlar. Primlerini de kendileri ödüyorlar. Bunu yaparken “Nasıl olsa primini ödüyorum. SGK’nın bir zararı yok” şeklinde yorum yapabiliyorlar. Oysa konu sadece sigorta priminin yatırılmasından ibaret değil. Kanun, primini kendisi ödeyenler için isteğe bağlı sigorta yapılmasına olanak sağlıyor. Ancak, isteğe bağlı sigorta 4B (BAĞ-KUR) kapsamında sayıldığı için tercih edilmiyor.

Kanuna göre, bir kişinin çalışmasından dolayı sigortalı olabilmesi için bir işverene bağlı olarak fiilen çalışması veya 4B (BAĞ-KUR) kapsamında faaliyet yürütmesi gerekiyor. Herhangi bir işte fiilen çalışmayan kişinin sigortalı gösterilmesinin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yönünden idari yaptırımları, Türk Ceza Kanunu yönünden de cezai yaptırımları bulunuyor.

2022’DE SAHTE SİGORTALILAR YAKALANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sahte işyeri ve sigortalılığın tespiti amacıyla yoğun çalışmalar yürütülüyor. 2016 yılında gerçekleştirilen Sahte İşyeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi kapsamında, 100’e yakın parametre ile faal/gayri faal 4.6 milyon işyeri sahte olma olasılıklarına göre sınıflandırıldı. 2016 yılındaki verilere göre sahte işyerlerinin ortalama faaliyet süresi 1.022 gün iken, denetimler sonucu 360 günün altına düşürüldü. Sahte işyeri tespit süresi kısaldıkça mağdur olan sigortalı sayısı azalmakta ve kurum zararı minimuma inmekte.

2022 yılında söz konusu proje kapsamında yapılan denetimlerde 711 sahte işyeri ve 35 bin 612 sahte sigortalı tespit edildi.

Sosyal güvenlik denetmenlerince yapılan denetimlerde ise 2 bin 513 sahte işyeri ve 124 bin 373 sahte sigortalı belirlendi.

ERKEN YAKALANAN ŞANSLI

Sigortası sahte olduğu tespit edilen kişilerin sigortası iptal ediliyor. Yatırmış olduğu primler SGK’ya gelir kaydediliyor. Sahte sigortalı olduğu emekli olmadan tespit edilen kişiler şanslı. Çünkü emekli olduktan sonra geçmişte sahte sigortalı olduğu tespit edilen kişilerin emekli aylıkları kesiliyor. Emeklilik başlangıcından itibaren ödenen aylıklar ile tedavi için yapılmış harcamalar gecikme faizi ile geri alınıyor.

Sahte sigorta yaptıranlar ile fiilen çalışmayan kişileri sigortalı gösteren işverenler hapis cezası ile de karşı karşıya kalabiliyorlar. Türk Ceza Kanunu’nun “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” ve “özel belgede sahtecilik” hükümleri kapsamında savcılığa sevk ediliyorlar. Resmi belgede sahtecilik suçunda 2 – 5 yıl; diğerlerinde ise sırasıyla 3 ay – 2 yıl ve 1 – 3 yıl arasında hapis cezası uygulanıyor.

Sahte sigortalı gösteren işverenlerin her ay SGK’ya verdiği bildirgenin ve maaş bordrosunun da sahte olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle, sahte sigortalı gösterdikleri her ay için, asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi yönünden cezai yaptırımlar uyguluyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA YAPTIRIN

Sahte sigorta yaptırarak risk almak yerine eksik prim günlerinin isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlanması mümkün bulunuyor. İsteğe bağlı sigorta 4B (BĞ-KUR) statüsünde sayıldığı için, SSK’dan emeklilik hakkını kaybetmemek amacıyla isteğe bağlı sigortada son 7 yılda 1260 günün aşılmaması gerekir. SSK’dan emeklilik şansı olmayanların ise BAĞ-KUR’dan emeklilik koşullarını sağlayıncaya kadar isteğe bağlı sigorta primi ödemesi gerekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Primini kendi ödeyenlere yapılandırma rehberi
SOSYAL GÜVENLİK Prim borcu olan EYT’li de yararlanacak
Desteğin ayrıntıları belli oldu: Bakıcı çalıştıranlar da yararlanacak!
SOSYAL GÜVENLİK Desteğin ayrıntıları belli oldu
2023’te hangi ücretliler beyanname verecek?
SOSYAL GÜVENLİK 2022’de iş değiştirenler dikkat!
EYT’li emekli aylığını artırabilir mi?
SOSYAL GÜVENLİK EYT’li emekli aylığını artırabilir mi?
Yapılandırma süreleri uzatıldı
SOSYAL GÜVENLİK Başvuru mayısta ilk ödeme haziranda
EYT'linin işten çıkışı nasıl yapılacak?
SOSYAL GÜVENLİK EYT’de merak edilen sorular
Engelli çocuk annesine erken emeklilik
SOSYAL GÜVENLİK Çalışan kadınların hakları
Emekli EYT’linin yıllık izin süresi nasıl hesaplanacak? - EYT Son Durum Haberleri
SOSYAL GÜVENLİK Emekli EYT’lilerin izin hakları
EYT’liye ilk ödeme ne zaman yapılacak?
SOSYAL GÜVENLİK EYT’liye avans ödenebilir mi?
Prim borcu olan EYT’li ne yapmalı?
SOSYAL GÜVENLİK Prim borcu olan EYT’li emekli olamaz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.