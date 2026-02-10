Saint-Gobain Türkiye’nin yeni CEO’su Murat Savcı oldu

Yeni görevinde Murat Savcı, Saint-Gobain’in Türkiye’de 12 markası ile faaliyet gösteren şirketlerinin yönetiminden sorumlu olacak ve bu kapsamda Saint-Gobain Türkiye şirketleri Weber, Chryso, Saint-Gobain Aşındırıcılar ile 2 ortaklık şirketi İzocam ve Dalsan’ın yönetim kurullarında görev alarak, Saint-Gobain’in Türkiye’deki kilit operasyonlarının stratejik yönetişimine liderlik edecek.

Savcı’nın öncelikleri arasında; Saint-Gobain’in yeni stratejik planı “Lead & Grow” doğrultusunda şirketin bütünleşik çözüm sunan konumunu güçlendirmek, müşteriler için tercih edilen iş ortağı konumunu pekiştirmek ve tüm iş kollarında uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi hızlandırmak yer alıyor.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Murat Savcı, şunları söyledi:

“Saint-Gobain gibi köklü ve küresel ölçekte güçlü bir grubun Türkiye organizasyonuna liderlik edecek olmak benim için bir gurur. Türkiye, yapı ve altyapı çözümleri alanında önemli bir potansiyele sahip. Önümüzdeki dönemde güçlü ekiplerimizle birlikte bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek adımlar atacağız. Türkiye organizasyonunun uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı büyümesini bir adım ileri taşıyacağız. Bu doğrultuda düşük karbonlu ve yüksek katma değerli çözümlerimizi daha da geliştirecek, müşterilerimize daha entegre hizmetler sunarak topluma, çevreye ve paydaşlarımıza değer katan iş anlayışımızı daha da güçlendireceğiz.”