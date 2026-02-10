Habertürk
        Saint-Gobain Türkiye'nin yeni CEO'su Murat Savcı oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Saint-Gobain Türkiye’nin yeni CEO’su Murat Savcı oldu

        Saint-Gobain Türkiye'de üst yönetimde gerçekleşen görev değişimiyle yeni bir dönem başlıyor.  Yapı malzemeleri sektöründe Türkiye ve uluslararası pazarlarda güçlü deneyime sahip olan Murat Savcı, Saint-Gobain Türkiye'nin yeni CEO'su oldu. Savcı, bu görevi 1 Eylül 2021'den bu yana yürüten ve kariyerine grup dışında devam etme kararı alan Aykut Aydoğan'dan devraldı. Saint-Gobain Türkiye yeni liderlik yapısıyla, sürdürülebilir büyüme ve yenilikçilik odağında sektördeki öncü rolünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

        Giriş: 10.02.2026 - 10:32 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:32
        Saint-Gobain Türkiye'nin yeni CEO'su Murat Savcı oldu
        Yeni görevinde Murat Savcı, Saint-Gobain’in Türkiye’de 12 markası ile faaliyet gösteren şirketlerinin yönetiminden sorumlu olacak ve bu kapsamda Saint-Gobain Türkiye şirketleri Weber, Chryso, Saint-Gobain Aşındırıcılar ile 2 ortaklık şirketi İzocam ve Dalsan’ın yönetim kurullarında görev alarak, Saint-Gobain’in Türkiye’deki kilit operasyonlarının stratejik yönetişimine liderlik edecek.

        Savcı’nın öncelikleri arasında; Saint-Gobain’in yeni stratejik planı “Lead & Grow” doğrultusunda şirketin bütünleşik çözüm sunan konumunu güçlendirmek, müşteriler için tercih edilen iş ortağı konumunu pekiştirmek ve tüm iş kollarında uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi hızlandırmak yer alıyor.

        Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Murat Savcı, şunları söyledi:

        “Saint-Gobain gibi köklü ve küresel ölçekte güçlü bir grubun Türkiye organizasyonuna liderlik edecek olmak benim için bir gurur. Türkiye, yapı ve altyapı çözümleri alanında önemli bir potansiyele sahip. Önümüzdeki dönemde güçlü ekiplerimizle birlikte bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek adımlar atacağız. Türkiye organizasyonunun uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı büyümesini bir adım ileri taşıyacağız. Bu doğrultuda düşük karbonlu ve yüksek katma değerli çözümlerimizi daha da geliştirecek, müşterilerimize daha entegre hizmetler sunarak topluma, çevreye ve paydaşlarımıza değer katan iş anlayışımızı daha da güçlendireceğiz.”

        MURAT SAVCI HAKKINDA

        İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe yaklaşık otuz yıllık deneyime sahip olan Murat Savcı, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1991–1994 yılları arasında Almanya Dortmund Teknik Üniversitesi’nde inşaat ekonomisi ve hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Savcı, aynı dönemde üniversitede inşaat fiziği alanında akademik çalışmalar yürüttü.

        Profesyonel kariyerine Almanya’da başlayan Savcı, uzun yıllar uluslararası inşaat ve sanayi gruplarında proje yönetimi ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Türkiye’de Baumit Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

        2012–2019 yılları arasında Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Savcı, eş zamanlı olarak Belçika merkezli Koramic Chemicals NV’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Şirketlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak uluslararası operasyonlardan sorumlu oldu.

        2020 yılında İzocam Genel Direktörü olarak Saint-Gobain Grubu’na katılan Murat Savcı, burada şirketin sürdürülebilirlik, inovasyon ve operasyonel verimlilik odaklı dönüşüm sürecine liderlik etti; İzocam’ın pazar konumunun güçlenmesine ve yüksek katma değerli çözümler alanındaki yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağladı. Murat Savcı, ileri düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir

        Mesut Özarslan'dan Özel'e suç duyurusu

        Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP lideri Özür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

