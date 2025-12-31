Saka kuşları sürüler halinde görüntülendi
Parlak sarı kanatları ve melodik ötüşleriyle dikkat çeken saka kuşları, Bursa kırlarında sürüler halinde görüntülendi
Parlak renkleri ve güzel ötüşü ile dikkati çeken saka kuşları, Bursa'daki kırlarda sürüler halinde dolaşırken görüntülendi.
Küçük ötücü kuşlar, özellikle uçuş sırasında kanatlarındaki belirgin sarı renklerle güzel görüntü sunuyor.
Beslenme amacıyla bir araya gelen saka kuşları, soğuk mevsimi sürüler halinde geçirirken bahar aylarının gelmesiyle birlikte bu gruplardan ayrılarak eş tutma ve üreme dönemine giriyor.
Doğal yaşam alanlarında sıkça rastlanan saka kuşları, mevsimsel davranışlarıyla dikkat çekiyor.