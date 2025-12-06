Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenimahalle mevkisinde S.A. yönetimindeki otomobil, ışıklı kavşaktan karşıya geçmek isterken A.İ. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile M.K. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar A.İ. ve M.K, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
