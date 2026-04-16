        Sakarya'da polisle 3 sokak boyunca çatışan adam, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi

        Sakarya'da polisle 3 sokak boyunca çatışan bir şüpheli, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında çevredeki bazı ev ve araçlara kurşun isabet ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Polisle 3 sokak boyunca çatıştı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 sokak boyunca polisle çatışan bir kişi, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi. Aksiyon filmlerini aratmayan çatışma anı ve şüphelinin etkisiz hale getirilmesi saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        3 SOKAK BOYUNCA ÇATIŞTI

        İHA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı polisle 3 sokak boyunca çatışan bir kişi, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi.

        GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

        Çatışmanın yaşandığı sokaklarda Polis Özel Harekat ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Etkisiz hale getirilen şüpheli, ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        ÇEVREYE KURŞUNLAR İSABET ETTİ

        Meydana gelen çatışmada, bölgede bulunan bazı araç ve evlere kurşun isabet etti.

        "İÇERİ GİRMEMİZİ SÖYLEDİLER"

        Çatışma anını evinin balkonundan cep telefonundan kayıt altına alan Melih Mısır, "Biz evimizdeydik, polisler mahalleyi çevreledi ve biz ne olduğunu anlamadık. Sonrasında balkondayken içeri girmemizi söylediler ardından da silah seslerini duyduk. Biri vuruldu ve şu anda da olay yeri ekipleri bölgeyi inceliyor. Benim evimin balkonuna yüksek ihtimalle mermi geldi sebebi ise balkonumda zedelenme var. Çatışma, yukarıda bulunan sokakta başladı ve ilerleyerek devam ettikten sonra bitti. Tek kişiydi, nereye ateş ettiğini görmedim ama rastgele ateş ediyordu bunun sebebi ise kurşunlar arabalara ve evlere gelmiş" dedi.

