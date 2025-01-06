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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 22:29 Güncelleme: 06.01.2025 - 22:29
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        Sakarya ile Gençlerbirliği yenişemedi
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        Trendyol 1. Lig'in 18. hafta kapanış maçında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Maç 0-0 beraberlikle sona erdi.

        Bu sonucun ardından Sakaryaspor 22 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 24 puana ulaştı.

        Ligin 19. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Erokspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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