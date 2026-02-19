Sakaryaspor: 0 - Pendikspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Pendikspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. 86'da Jonson Clarke-Harris (p) ve 90+6. dakikada Mallik Wilks'in golleriyle ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Pendikspor, puanını 45'e yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 24 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sakaryaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Pendikspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 86'da penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 90+6. dakikada Mallik Wilks (kk) attı.
Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Pendikspor, puanını 45'e çıkardı. Sakaryaspor ise 24 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Sivasspor'a konuk olacak. Pendikspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.