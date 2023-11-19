Sakaryaspor: 1 - Beşiktaş: 2 MAÇ SONUCU

Sakaryaspor ile Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba anısına özel maçta Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sakaryaspor sahaya Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Rotman, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Sinan Kurt, Roshi, Del Valle ve Kasongo 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın 11'i ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Bailly, Umut Meraş, Onana, Tayfur Bingöl, Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Rebic, Emrecan Bulut'tan oluştu.

Her iki takımda sahaya Süleyman Seba tişörtü ile çıktı. Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı da maçı protokol tribününden takip etti.

Beşiktaş, 15. dakikada Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sakaryaspor, 20. Dakikada Kasongo ile skora eşitliği getirdi.

Beşiktaş, 33. dakikada Donkor'un kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Beşiktaş, maçtan 2-1 üstünlükle ayrıldı.