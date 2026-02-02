Habertürk
        Sakaryaspor, Beşiktaş'tan Emrecan Terzi'yi açıkladı

        Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürürken, Beşiktaş'tan 22 yaşındaki sol bek Emrecan Terzi ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 19:52 Güncelleme: 02.02.2026 - 19:52
        Sakaryaspor, Beşiktaşlı oyuncuyu açıkladı!
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Beşiktaş'ta top koşturan genç sol bek oyuncusu Emrecan Terzi'yi renklerine bağladı.

        eşil-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezonu 1'inci Lig ekiplerinden Serikspor’da kiralık olarak geçiren Emrecan Terzi’yi kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Serikspor formasıyla 17 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.

        22 yaşındaki oyuncu için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Sakaryaspor Kulüp Başkanı Enes Zengin, Futbol Şube Sorumlusu Ferruh Taşdemir ve Sportif Direktör Metin Çerlik katıldı. Taraflar arasında resmi sözleşme imzalandı.

