Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off'ta yarı finalistler belli oldu. Bodrumspor'un ardından Eyüpspor da play-off yarı finaline yükseldi. İstanbul ekibi, normal süresi golsüz sona eren maçta Sakaryaspor'u uzatmanın son bölümünde bulduğu golle 1-0 yenerek yarı finale kaldı.

Eyüpspor'a turu getiren golü 120+2. dakikada Alpaslan Öztürk kaydetti.

YARI FİNALDE BODRUMSPOR-EYÜPSPOR KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından 1. Lig yarı finalinde Bodrumspor ile Eyüpspor eşleşti. Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı finali çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Tur atlayan takım, play-off finalinde Pendikspor ile karşı karşıya gelecek ve o mücadeleyi de kazanan takım adını Süper Lig'e yazdıracak.

Bodrumspor ile Eyüpspor arasındaki play-off yarı final eşleşmesinin ilk maçı 31 Mayıs Çarşamba günü Eyüpspor'un evinde oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 4 Haziran Pazar günü Bodrum'da oynanacak. Play-off finali ise 8 Haziran Perşembe günü oynanacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Grechyshkin’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun Tekin topu kontrol etti.

22. dakikada Ömer Bayram’ın ortasında ceza sahası içinde Dibba’nın kafa vuruşu kalenin yanında dışarı çıktı.

23. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Babel’in vuruşu kaleci Cihan Topaloğlu’nun kucağında kaldı.

59. dakikada Roshi’nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin üstünden dışarıya çıktı.

67. dakikada Nalepa’nın kullandığı köşe vuruşunda Roshi’nin şutu direkten döndü.

93. dakikada defans arkasına sarkan Halil Akbunar’ın dar açıdan yaptığı vuruş kalenin yanından dışarı çıktı.

101. dakikada defansın hatasında Halil Akbunar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Akbunar’ın vuruşunu kaleci Cihan Topaloğlu çıkarttı. Dönen topta Del Valle’nin şutu auta çıktı.

110. dakikada duran topta Bekir Yılmaz’ın ortasında Umut Bulut’un dokunuşu ile meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

116. dakikada Eyüpspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Halil Akbunar’ın ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Recep Niyaz’ın vuruşunu kaleci Cihan Topaloğlu iki hamlede kontrol etti.

120+2. dakikada Alpaslan Öztürk’ün kaleye uzak mesafeden yaptığı vuruş filelerle buluştu. 0-1.