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Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı heyecanı başladı. Bugün Spor Toto 1. Lig'e çıkacak olan son takım belli olacak. Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı

Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı için heyecan dorukta. Spor Toto 1. Lig'e yükselmek isteyen iki takım karşı karışya geliyor. Bugün Spor Toto 1. Lig'e hangi takım çıkacak? Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAKARYASPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Mayıs Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele,TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol.

Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

Spor Toto 1. Lig Play-Off maçları ise şu şekilde...

 

 

Spor Toto 1. Lig Play-Off Maçları
 

 
Final Maçları    
30 Mayıs 2019 21:45HATAYSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 
 
Yarı Final Maçları    
22 Mayıs 2019 21:00ADANA DEMİRSPOR0-0HATAYSPOR 
 
     
22 Mayıs 2019 21:00GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2-0OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 
 
     
26 Mayıs 2019 16:00HATAYSPOR3-2ADANA DEMİRSPOR 
 
     
26 Mayıs 2019 21:10OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ2-0
(Pen. 10-9)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 
 

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