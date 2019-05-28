"G.Saray'ın hedefi her zaman en tepedir"

Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı için heyecan dorukta. Spor Toto 1. Lig'e yükselmek isteyen iki takım karşı karışya geliyor. Bugün Spor Toto 1. Lig'e hangi takım çıkacak? Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAKARYASPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Mayıs Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele,TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol.

Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

Spor Toto 1. Lig Play-Off maçları ise şu şekilde...