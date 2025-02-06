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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor, Nicolas N'Koulou'yu açıkladı - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor, Nicolas N'Koulou'yu açıkladı

        Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:22 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:22
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        Sakaryaspor, N'Koulou'yu açıkladı!
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        Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor.

        Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

        Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olacak şekilde kiralık olarak sözleşme imzaladık" denildi.

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