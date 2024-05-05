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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'yla yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'yla yollar ayrıldı

        Sakaryaspor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 20:19 Güncelleme: 05.05.2024 - 20:19
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        1. Lig'de sürpriz ayrılık!
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        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından ligin 3. sırasında yer alan Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

        Kulübün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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