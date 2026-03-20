Sakatlanan Osimhen için Nijerya'da dua edildi!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için kolundaki kırık sonrası ülkesi Nijerya'da dualar edildi. Osimhen'in de içinde bulunduğu görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı
Giriş: 20.03.2026 - 18:36
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Nijeryalı golcü, Liverpool karşılaşmasında Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası kolundan sakatlandı.
Maçın ardından hastanede yapılan kontrollerde Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Yıldız futbolcunun koluna alçı uygulanırken, ameliyat gerekip gerekmediğine önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından karar verileceği bildirildi.
NİJERYA'DA DUALAR EDİLDİ
Nijeryalı eski futbolcu Odion Ighalo, sakatlanan Victor Osimhen'i dua etmesi için annesinin yanına götürdü. Osimhen için dua eden Ighalo'nun annesinin görüntüleri sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
