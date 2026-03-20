        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sakatlanan Osimhen için Nijerya'da dua edildi! - Galatasaray Haberleri

        Sakatlanan Osimhen için Nijerya'da dua edildi!

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için kolundaki kırık sonrası ülkesi Nijerya'da dualar edildi. Osimhen'in de içinde bulunduğu görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Sakatlanan Osimhen için Nijerya'da dua edildi!

        Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Nijeryalı golcü, Liverpool karşılaşmasında Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası kolundan sakatlandı.

        Maçın ardından hastanede yapılan kontrollerde Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Yıldız futbolcunun koluna alçı uygulanırken, ameliyat gerekip gerekmediğine önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından karar verileceği bildirildi.

        NİJERYA'DA DUALAR EDİLDİ

        Nijeryalı eski futbolcu Odion Ighalo, sakatlanan Victor Osimhen'i dua etmesi için annesinin yanına götürdü. Osimhen için dua eden Ighalo'nun annesinin görüntüleri sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Ünlü aktör hayatını kaybetti
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Gözyaşlarına boğuldu