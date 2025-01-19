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        Haberler Bilgi Magazin Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman? 19 Ocak Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

        Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

        Osmanlı'nın son dönemindeki bir ailenin sırlarla dolu yaşamını ekrana taşıyan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, her hafta izleyicileri yolculuğa çıkarıyor. Ancak çekim platosunda yaşanan yangın, izleyicilerde "Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Sosyal medyada dizinin resmi hesabından yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, pazar akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:18
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        Tarihi bir döneme ışık tutan ve izleyicileri entrika dolu bir dünyaya sürükleyen "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar," her pazar akşamı yayınlanan bölümleriyle gündeme geldi. Ancak setlerinde çıkan yangın nedeniyle gözler, dizinin 4. bölümüyle ilgili gelişmelere çevrildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında, "Şakir Paşa Ailesi bu hafta yayınlanacak mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte Şakir Paşa Ailesi hakkında merak edilenler...

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        ŞAKİR PAŞA YALISI YANGIN İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

        Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

        "Bu gece saat 01.30 civarında çekimlerimizin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. O sırada sette bir çalışma olmaması ve kimsenin bulunmaması nedeniyle, uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir. Bu pazar 3. bölümümüzü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız. Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz."

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        ŞAKİR PAŞA AİLESİ 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Şakir Paşa Ailesi 4. yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin bir süre daha yayınlanması beklenmiyor. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimize yer vereceğiz.

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        ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR 3. BÖLÜM ÖZETİ

        Cevat, hayalleri uğruna sorumluluklarını yerine getirmezken, Aniesi bu ilgisizlik karşısında giderek yalnızlaşır. Şakir Paşa’nın Cevat’a karşı daha da sertleşirken Aniesi’ye karşı yumuşuyor olması, İsmet Hanım’ı ikileme sokar. Ayşe, talibi çıkınca evlendiğinde babasından ve evinden ayrılacağı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Sümbül’ün köşkün sakin düzenini bozacak adımları ise olayları daha da karmaşık bir hale getirir. Büyüyen gerginlik ve derinleşen sırlar, aile içindeki dengeleri altüst etmeye hazırlanır.

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