Sakla Beni konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Star TV dizisi Sakla Beni nerede ve hangi şehirde çekiliyor?

Sakla Beni konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Star TV dizisi Sakla Beni nerede ve hangi şehirde çekiliyor?

Televizyon dünyasında yeni sezon dizileri bir bir ekranlara gelmeye devam ediyor. Özgün bir senaryosu olan ve çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen Sakla Beni, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak. İşte, dizinin konusu, oyuncuları ve ilk bölümünün özetine dair detaylar!

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SAKLA BENİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar.



Fakat Naz’ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila’nın ansızın Mete’nin karşısına çıkması, Mete’nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz’ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikayenin yönünü değiştirip Mete’nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?