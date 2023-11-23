Sakla Beni konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Star TV dizisi Sakla Beni oyuncuları kimler?

SAKLA BENİ 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Naz'a ayrılık kararını açıklayacağı sırada İncila'nın ortaya çıkması Mete için büyük bir şok etkisi yaratır. İncila'nın gerçekte kim olduğunu öğrenmesiyle tüm planları çıkmaza giren Mete, kandırıldığını düşündüğü için bir öfke patlaması yaşar. Büyük hayal kırıklığı hisseden Mete, herkesi şaşırtacak bir karar alarak Naz ile gelecek hafta evlenmek istediğini söyler.

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Bu karar Naz'ı bulutların üzerine çıkarırken, tüm bu gelişmeleri yanı başında sessizce izlemek zorunda kalan İncila'yı çok yaralar. Oğlunun Naz ile evlenmesine razı olmayan Gülten, Mete'ye herkesi şaşırtacak bir şart koşar.



Kına gecesinde yaşanan bir karışıklık birbirine hem aşık hem de kızgın ikiliyi sürpriz şekilde bir araya getirirken, Mete'nin suçlayıcı tavırlarına daha fazla tahammül edemeyen İncila, bu gizli ilişkiyi gözler önüne serebilecek tehlikeli bir adım atar.

Bu ikili birbirleri olmadan nefes almayı bile bilmeden büyümüştür. İşin kötüsü bu ikili kalplerinde de aynı aşkı büyütmüştür.