Salih Uçan: Mücadeleye devam etmeliyiz, burası Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ ADINA HER MAÇI KAZANMAK ÖNEMLİ"

Uçan açıklamalarında "Çok şükür sıkıntılı bir maç olmadı. Rotasyonlu bir maç oldu bizim için. Çok fazla birlikte ilk 11 oynamayan oyuncular bugün sahadaydı. Tabii ki kolay olmayacaktı ama maçın içinde Beşiktaş'ın futbolcusu olduğunu bence birçok oyuncu gösterdi. Kazandık, her maçı kazanmak önemli Beşiktaş adına. Şimdi bu maçı atlattık. Çok şükür bir sıkıntı da olmadı. Kupaya hazırlanacağız." dedi.

"MÜCADELEYE DEVAM ETMELİYİZ, BURASI BEŞİKTAŞ"

Tecrübeli oyuncu sözlerini "İlk 11 başlasam da sonradan girsem de elimden geldiği kadar tecrübemi, yeteneğimi, kalitemi takımıma yansıtmaya çalışıyorum. Arkadaşlarıma da her zaman söylüyorum. Mücadeleye devam etmemiz lazım. Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz. Sezon sonu geliyor. Buranın oyuncusu, kiralık oyuncusu, gitme düşüncesi vs... Herkes son maça kadar mücadeleye devam etmeli!" ifadeleriyle tamamladı.