Salih Uçan: Sezon sonu söylenecek çok şey var

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın orta sahası Salih Uçan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Maçı hakkında konuşan Salih Uçan, "Değerlendirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum! Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazandık. Buraya çıkarken mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ama maç içerisinde o mücadeleyi gösteremiyoruz! Bunun birçok sebebi var söylenmesi gereken şeyler var! Daha yol uzun, Avrupa'da devam ediyoruz, Türkiye Kupası var." dedi.

"SEZON SONUNDA SÖYLEYECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendiren Salih, "Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Yaşananlara biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz, görüyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok. Üzgünüm falan diyemiyorum, bunun bahanesi yok. Adana Demirspor'u tebrik ederim, bizden çok istediler. Anlam veremiyorum, camiam adına çok üzücü." sözlerini sarf etti.