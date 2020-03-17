Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak üst üste 7. maçını da kazanamayan Fenerbahçe'de moraller oldukça bozuk. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Ligde üst sıralardan tamamen kopan sarı-lacivertlilerin elinde tek hedef olarak Türkiye Kupası kalırken son günlerde yükselen koronavirüs tehlikesi de özellikle yabancı futbolcuların keyfini kaçırmış durumda.

TECRÜBELİLER EL ATTI AMA...

Kadrodaki tecrübeli isimler, bu durumu toparlamak için çalışsa da takım içi iletişimin kopmuş olması bu konudaki en büyük engel. Şampiyonluk hayali kurulan Samandıra, kısa sürede paramparça hale gelirken önümüzdeki günlerin ne getireceği merak konusu...